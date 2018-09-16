На выборах главы Приморья дважды срабатывала пожарная сигнализация

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Два случая самопроизвольного срабатывания пожарной сигнализации произошли на двух избирательных участках в Приморье во втором туре выборов губернатора края, сообщил журналистам представитель регионального избиркома Роман Охотников.

"Избирательный участок — школа 5 (остров Русский) в 19.10 произошло самопроизвольное срабатывание пожарной сигнализации… Это было ложное срабатывание. Также ложное срабатывание произошло на участке в школе 58", — сказал Охотников.

По его словам, на некоторых участках были проблемы со светом, но они были решены. Все эти проблемы решались во взаимодействии с МЧС, добавил Охотников.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.