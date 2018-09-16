В ОП не зафиксировали задержки с вводом голосов на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Наблюдатели общественной платы пока не фиксируют каких-либо нарушений при вводе голосов или их подсчете на втором туре выборов главы Приморья, сообщил РИА Новости член ОП, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

"У нас развернуты полноценные миссии, за выборами наблюдают более 1450 человек на всех избирательных участках. На данный момент наблюдатели не подтверждают нарушений: в ГАС-выборы данные вводятся в обычном режиме, даже где-то быстрее обычного. Как только возникает вопрос, есть возможность связаться с наблюдателями", — сказал Григорьев.

По его словам, сообщений о нарушениях в интернете появляется много, однако "нарушений при вводе данных или при подсчете голосов не видели".

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 11,48% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья получил 51,91% голосов избирателей, сообщается на сайте ЦИК. Андрей Тарасенко набирает 45,41%, отмечается в сообщении. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.