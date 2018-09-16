В ОП не зафиксировали задержки с вводом голосов на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Наблюдатели общественной платы пока не фиксируют каких-либо нарушений при вводе голосов или их подсчете на втором туре выборов главы Приморья, сообщил РИА Новости член ОП, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.
По его словам, сообщений о нарушениях в интернете появляется много, однако "нарушений при вводе данных или при подсчете голосов не видели".
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 11,48% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья получил 51,91% голосов избирателей, сообщается на сайте ЦИК. Андрей Тарасенко набирает 45,41%, отмечается в сообщении. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.