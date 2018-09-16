Общественники в Приморье пожаловались на подвоз избирателей

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Общественники направили в избирательную комиссию Приморского края жалобы на случаи подвоза избирателей на ряде участков в ходе второго тура выборов главы региона, заявил РИА Новости сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Он отметил, что ассоциация проводит мониторинг в ходе второго тура выборов главы Приморья. В воскресенье в регионе находится эксперт "Гражданского контроля", вице-президент Гильдии адвокатов Владимир Самарин, также ассоциация контактирует с общественной палатой края, местными экспертами, связывалась с заместителем председателя краевого избиркома Романом Охотниковым, рассказал собеседник агентства.

"Общественники зафиксировали несколько проблемных моментов. Во-первых, в течение недели распространялись агитационные материалы от КПРФ без необходимых выходных данных, и сегодня на нескольких участках были зафиксированы случаи подвоза избирателей — также, предположительно, в пользу кандидата от КПРФ", — сообщил Брод РИА Новости.

Он заявил, что соответствующая информация была передана в избирательную комиссию, а оттуда — в правоохранительные органы. "Пока комментарии от ГУВД края получить не удалось, они готовы дать комментарий завтра. Я считаю, что это не оперативное реагирование правоохранительных органов на поступающие сообщения", — подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, должна действовать рабочая группа, которая, несмотря на выходной день, оперативно реагировала бы на подобные сигналы. "Поэтому я думаю, что стоит и федеральному министерству посмотреть, почему нет оперативной реакции со стороны приморских коллег", — добавил он.

Что касается действий со стороны избирательной системы региона, по словам Брода, сейчас территориальными избиркомами проводятся проверки на участках. "Были сообщения о том, что один из избирателей пытался проголосовать по двум бюллетеням, на одном из участков был зафиксирован факт подкупа. В общем, я вижу, что идет серьезная конкурентная борьба, выборы напряженные", — резюмировал сопредседатель "Гражданского контроля".

Ранее Охотников сообщил журналистам, что к 18.00 (11.00 мск) поступило 14 жалоб на нарушения. По его словам, две жалобы на подкуп и подвоз избирателей отправлены в УМВД, ведется проверка.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.