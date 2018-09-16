В Приморье завершилось голосование во втором туре выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Все избирательные участки, которые открывали в воскресенье для голосования во втором туре выборов главы Приморья, завершили свою работу.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Участки в воскресенье закрылись в 20.00 местного времени (13.00 мск). Члены избиркома начали подсчет голосов.

Явка во втором туре выборов, по данным на 18.00, составила 29,15%. Представители краевого избиркома сообщали в среднем о 14 жалобах на нарушения, все они проверяются.