Во втором туре выборов в Приморье зарегистрировали 14 жалоб на нарушения

Второй тур региональных выборов в России (9)

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Четырнадцать жалоб на нарушения поступили к 18.00 (11.00 мск) в ходе второго тура выборов губернатора Приморья, сообщил журналистам представитель краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

"Всего сообщений 14. Несколько сообщений о нарушениях в соцсетях – их направляем в полицию, две касаются СМИ, здесь проводим также проверку", — сказал Охотников.

По его словам, две жалобы на подкуп и подвоз избирателей отправлены в УМВД, ведется проверка. Также поступили обращения, которые касаются порядка реализации избирательного права, здесь жалобы отработаны, добавил Охотников.

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.