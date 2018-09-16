ОБСЕ превращается в русофобскую площадку, считает общественник из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер заявил, что ОБСЕ превращается в русофобскую площадку.

Делегация крымских общественников приняла участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Абажер, несмотря на протест украинской делегации, выступил на совещании, в своем докладе уделив внимание межнациональным отношениям в Крыму.

"К сожалению, мы видим, что ОБСЕ превращается в русофобскую площадку, на которой поощряются антироссийская риторика и выступления. Это недопустимо. Эту тенденцию пора менять. ОБСЕ пора стать эталоном непредвзятой и объективной организации, отвечающей реализации заложенных при ее создании принципов", — сказал РИА Новости Абажер.

Он предложил привлечь на дискуссионные площадки ОБСЕ членов международной ассоциации "Друзья Крыма".

"Это люди из разных стран, которые уже побывали в российском Крыму и способны донести правду до международной общественности о реальном положении дел на полуострове", — подчеркнул Абажер.

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