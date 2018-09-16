ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи избирательных участков открылись в воскресенье утром для голосования во втором туре выборов губернатора Приморья.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос.

Во второй тур выборов вышли Тарасенко, выдвинутый ЕР, — в первом туре он получил 46,56%, — и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Во втором туре победит кандидат, получивший большее число голосов. Проголосовать жители края смогут до 20.00 местного времени (до 13.00 мск).

Явка на выборах главы Приморья 9 сентября превысила 30%. Сообщалось в среднем о 10 жалобах на нарушения, которые, по данным избиркома, в итоге не подтвердились.

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.