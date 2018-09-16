Москва и Сингапур активно развивают новые сферы двусторонних отношений

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Москва и Сингапур активно сотрудничают и развивают новые сферы двусторонних отношений, заявила в субботу посол республики Лим Кхенг Хуа.

"Россия и Сингапур очень тесно кооперируются. Наши правительства проводят регулярные встречи на самом высоком уровне. Наш двусторонний оборот и взаимные инвестиции стабильно растут. И мы работаем над тем, чтобы развивать новые сферы сотрудничества в интересах обеих стран", — заявила посол на открытии фестиваля Сингапура в Москве.

Двухдневный фестиваль проходит на площадке дизайн-завода Flacon. Его посетители ознакомятся с мультикультурной историей города-государства и его богатым наследием, в том числе кулинарным. Именно здесь любители паназиатской кухни смогут попробовать блюда знаменитого стрит-фуд-кафе Hawker Chen, получившего звезду Мишлен за свой фирменный рис с курицей.

А любители истории смогут послушать лекции об истории города-государства и посмотреть фильм "Сингапур: в бананово-лимонном". Показ состоится в 13 часов в воскресенье.