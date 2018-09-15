В Госдуме ответили на заявление Порошенко об "оккупации" Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Россия была вынуждена усилить меры безопасности в Азовском море в ответ на террористические и пиратские угрозы, исходящие от украинских властей, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post заявил, что Россия блокирует заходы судов в Азовском море с целью его "оккупации". По его словам, Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия "не имеет права атаковать или останавливать суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска".

"Усиление мер безопасности в Азовском море – это вынужденная мера в ответ на террористические и пиратские угрозы, исходящие от украинской власти. Россия должна была обезопасить своих рыбаков, мирных граждан, в том числе и корабли, которые заходят в Азовское море, от непредсказуемой и агрессивной политики властей Украины, готовых идти на захват кораблей и арест граждан, сродни сомалийским пиратам, как это было с крымским сейнером "Норд", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, экипажи кораблей, проходящих через Керченский пролив, с пониманием относятся к штатным досмотрам. Никаких нарушений международного морского права российская сторона не допускает.

"Никакого вреда суднам, которые досматривают, не наносится. Возмущений и жалоб ни от одного иностранного судна не поступало. Командиры и экипажи кораблей, которое заходит в Азовское море, понимают, что все делается исключительно в целях безопасности", — подчеркнул Шеремет.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.