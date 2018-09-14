Кандидаты от "Единой России" получили на довыборах около половины голосов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" получили на прошедших 9 сентября дополнительных выборах депутатов Госдумы в целом около половины голосов избирателей в тех округах, где они выдвигались, за представителей КПРФ проголосовали примерно четверть пришедших на выборы в шести округах избирателей, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Довыборы в седьмую Думу 9 сентября состоялись в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. По итогам всех этих кампаний "Единая Россия" уступила один мандат Компартии, а вот ЛДПР, напротив, сохранила за своим представителем кресло в нижней палате парламента. При этом кандидаты-одномандатники от ЕР одержали победу на довыборах в пяти из семи округов — то есть во всех, где партия власти выдвинула на этот раз своих кандидатов.

"Партия "Единая Россия" выдвигала пять кандидатов, приняло участие в голосовании в этих пяти округах почти 749 тысяч человек, из них 51,6% отдали голоса за кандидатов данной партии. Что касается КПРФ, по шести одномандатным округам 23,96% избирателей отдали предпочтение кандидатам от этой партии, и это тоже заметный шаг вперед", — сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

В этих дополнительных выборах принимали участие представители семи разных партий, но представительство в каждом из округов было разным. Так, партия "Яблоко" выдвигала своих кандидатов в четырех округах, "Единая Россия" — в пяти округах, как и Партия пенсионеров. Представители КПРФ баллотировались в шести одномандатных округах, то же число кандидатов выдвинули и "Коммунисты России". В каждом из семи округов, где состоялись выборы, были представлены ЛДПР и "Справедливая Россия".

По словам Булаева, либерал-демократы получили в этих округах 13,85% избирателей, а эсеры — 9,38% голосов. Кандидаты от "Коммунистов России" заручились поддержкой в целом 8,63% проголосовавших избирателей в тех шести округах, где они приняли участие в выборах.

Партия пенсионеров набрала 7,51% голосов избирателей в пяти округах, а за кандидатов от "Яблока" в четырех округах проголосовали 3,39% избирателей, пришедших на довыборы, сообщил замглавы Центризбиркома.