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Политика

Российские губернаторы поздравили Дмитрия Медведева с днем рождения

(обновлено: 13:25 14.09.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Губернаторы российских регионов поздравили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения.

Главе российского правительства в пятницу исполняется 53 года.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что Медведев имеет большой опыт работы в государственном управлении и "за свои профессиональные качества, активную гражданскую позицию, огромное чувство ответственности за судьбу Отечества снискал заслуженный авторитет и всеобщее признание".

"Во многом благодаря его личному участию в нашей республике успешно решаются вопросы социально-экономического развития", — написал Евкуров в своем аккаунте в Instagram.

 

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Дорогие друзья! Председатель Правительства России Дмитрий Медведев @damedvedev отмечает сегодня свой день рождения. Дмитрий Анатольевич имеет большой опыт работы в государственном управлении и за свои профессиональные качества, активную гражданскую позицию, огромное чувство ответственности за судьбу Отечества снискал заслуженный авторитет и всеобщее признание. Во многом благодаря его личному участию в нашей республике успешно решаются вопросы социально-экономического развития. Спасибо Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич! От себя лично и от всех жителей республики поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам дальнейших успехов в государственных делах на благо России! Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! #россия #ингушетия #правительство

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)

 

Глава Крыма Сергей Аксенов считает Медведева одним из самых авторитетных государственных деятелей современной России, политиком, пользующимся заслуженным уважением в стране и мире.

"Высокий уровень взаимодействия между правительством РФ и региональными органами государственной власти помогает нам более эффективно решать проблемы, волнующие людей", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как два дня назад встречался с премьером.

"Я убедился, что он помнит все наши экономические и социальные вопросы и, как всегда, готов оказать необходимую помощь и поддержку. По всем поднятым мной проблемам были найдены оптимальные решения", — написал Кадыров в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте".

Он отметил, что Медведев возглавляет правительство страны в сложное время, "когда западные страны по надуманным причинам пытаются подорвать экономику России". "Однако, ему удаётся четко обеспечивать реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по минимизации негативных последствий антироссийского курса США и их сателлитов и обеспечить выполнения всех социальных государства обязательствам перед населением страны. Это большая заслуга", — подчеркнул Кадыров, пожелав Медведеву крепкого здоровья, успехов, удачи и благополучия.

Свои поздравления премьер-министру также опубликовали глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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