Александр Бурков вступил в должность губернатора Омской области

НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Победивший на прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Омской области самовыдвиженец Александр Бурков, до этого 11 месяцев занимавший должность врио главы региона, официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вступления в должность губернатора Буркова состоялась в пятницу на торжественном заседании Законодательного собрания области в Концертном зале Омской филармонии.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Омской области неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и Устав (Основной закон) Омской области, федеральные и областные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области и Российской Федерации", — зачитал Бурков текст присяги.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что победа Буркова на выборах стала свидетельством доверия жителей и высокой оценкой его работы в должности временно исполняющего обязанности главы региона.

"Вам и вашим коллегам предстоит вывести Омскую область на новый уровень развития. Для этого необходимо создать все условия, чтобы мы с вами вместе выполнили эту задачу. Уверен в том, что ваш опыт позволит вам сделать все, чтобы консолидировать все политические силы, ветви власти, институты гражданского общества и направить на выполнение задач, поставленных президентом России", — сказал полпред.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков в свою очередь отметил, что избранному губернатору предстоит большая и сложная работа в непростой ситуации и выполнить задачи майского указа президента будет непросто. "Надеюсь, что вы со своим опытом сможете правильно сформулировать задачу и выполнить свою программу. Что касается депутатов Госдумы, мы постараемся сделать и помочь во всем, что касается федерального бюджета и взаимоотношения с регионом", — сказал он.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в Омской области сложился уникальный опыт, когда КПРФ и "Единая Россия" поддержали кандидата в губернаторы, являющегося членом СР. Он пожелал Буркову успеха, подарил кирпич как первый кирпич в фундамент будущего массового жилищного строительства в регионе и рубанок, который "не позволяет рубить с плеча", но поможет "снять стружку".

Бурков по итогам прошедших выборов одержал убедительную победу с результатом 82,56% от общего количества голосов избирателей (550232 голоса). Его ближайший конкурент – представитель ЛДПР Алексей Ложкин набрал 8,50% голосов, член региональной Общественной палаты, самовыдвиженец Анатолий Соловьев – 3,85%, представитель "Партии Роста" Антон Дрязгов" – 2,35%. Явка составила 43,6% — на выборы пришли 666627 избирателей из зарегистрированных 1,531 миллиона.

На прошлых выборах губернатора Омской области в сентябре 2015 года итоговая явка избирателей составила 33,83%. Тогда на выборах победил Виктор Назаров, набрав 59,99% голосов избирателей. В марте 2018 года Назаров стал сенатором от региона.

Досрочные выборы губернатора Омской области были назначены на 9 сентября после того как, президент РФ Владимир Путин 9 октября 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России", член президиума Центрального совета партии Александр Бурков.