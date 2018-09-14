Путин проведет совещание Совбеза

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание Совета безопасности РФ, обсудит среди прочего международную повестку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент имеет в виду во второй половине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание. Вопросов много, вы знаете, что у президента были международные контакты на полях Дальневосточного форума и много вопросов, связанных с Дальним Востоком, обсуждалось. Поэтому тем накопилось много, и сегодня будет это оперативное совещание проведено", — сказал Песков журналистам.