Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана 17 сентября в Сочи

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут в понедельник переговоры, на которых обсудят проблему сирийского Идлиба. Источник в администрации турецкого лидера сказал РИА Новости, что президенты могут провести переговоры в Сочи.

"Да, такая встреча возможна, она готовится. Да (в Сочи)", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли встреча двух президентов может состояться в понедельник в Сочи.

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