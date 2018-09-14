Воробьев вступил в должность губернатора Московской области

КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Андрей Воробьев, переизбранный на второй срок губернатором Московской области, вступил в должность в пятницу, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.

"Сегодня для меня торжественный, важный, волнующий и очень ответственный день, как и вся деятельность на посту губернатора… Самый дорогой результат нашей работы — ее признание жителями, доверие, которое мы получили 9 сентября (в единый день голосования. — Прим. ред.)", — сказал Воробьев на церемонии в доме правительства Московской области.

На торжественном мероприятии присутствовали члены правительства Подмосковья, руководители органов местного самоуправления, Московской областной избирательной комиссии, депутаты Государственной Думы и Московской областной думы, представители правоохранительных органов, предпринимательского сообщества, главы традиционных конфессий, а также общественные деятели.

Выборы губернатора Московской области прошли в единый день голосования 9 сентября. По итогам подсчета 100% голосов победил Воробьев с результатом в 62,52%. Согласно данным ЦИК РФ, за него проголосовали 1 миллион 338 тысяч 29 избирателей.