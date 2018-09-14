Клычков вступил в должность губернатора Орловской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Орловской области Андрей Клычков из партии КПРФ в пятницу официально вступил в должность, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.

Церемония инаугурации прошла в Круглом зале областного правительства.

"Андрей Евгеньевич официально вступил в должность", — сообщила собеседница.

Она также уточнила, что в 12.00 мск в академическом театре имени И.С. Тургенева по случаю инаугурации Клычкова состоится праздник с участием Преображенского полка и губернаторского симфонического оркестра.

На церемонии инаугурации присутствовали полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Щеголев в своей речи отметил достижения Клычкова за время его руководства регионом, в частности, в сфере экономики, благоустройства территорий.

"Теперь важно не снижать заданный темп и реализовать намеченные планы. У вас есть надежные соратники в лице жителей области… Успехов вам, а жителям Орловской области – добра и благополучия", — сказал Щеголев.

По словам Клычкова, объемы и темпы начатой им и его командой работы будут только возрастать. "Убежден, что Орловщина будет динамично развиваться, если мы сумеем сохранить тот уровень общественно-политического согласия, взаимной поддержки, которые сложились в ходе избирательной кампании", — заявил губернатор.

Врио губернатора Клычков (КПРФ) победил на выборах главы региона, набрав 83,55% голосов избирателей. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набрал 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин — 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%. Итоги выбором избирком подвел 11 сентября.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от должности главы региона Вадима Потомского и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора.