ЦИК признал досрочные выборы главы Якутии состоявшимися

ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Якутии подписала протокол об итогах единого дня голосования, досрочные выборы главы республики признаны состоявшимися, сообщил в пятницу журналистам председатель республиканского избиркома Алексей Ефимов.

Ранее стали известны официальные результаты голосования на выборах главы Якутии. Врио главы республики Айсен Николаев, выдвинутый "Единой Россией", победил на выборах с 71,41% голосов. За кандидата от КПРФ Виктора Губарева отдали голоса 12,04% избирателей, за кандидата от "Справедливой России" Владимира Богданова — 6,58%, кандидата от ЛДПР Гаврила Парахина — 6,22% голосов.

"Признать досрочные выборы главы Якутии состоявшимися и действительными. Считать избранным главой Николаева Айсена Сергеевича", — сообщил Ефимов.