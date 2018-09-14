Сенатором от губернатора Новосибирской области станет экс-глава региона

НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что членом Совета Федерации от главы региона станет экс-губернатор Владимир Городецкий.

"Да, я такое решение принял. Из трех кандидатур, которые я рекомендовал в момент выдвижения своей кандидатуры в качестве кандидата в губернаторы, я сделал выбор в пользу Владимира Филипповича Городецкого. Считаю, что его разносторонний опыт позволит отстаивать интересы и муниципалитетов Новосибирской области и интересы нашего региона в верхней палате", — сказал Травников журналистам после церемонии вступления в должность главы региона.

Досрочные выбора губернатора Новосибирской области состоялись 9 сентября после того как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности по собственному желанию Городецкого, назначив мэра Вологды Травникова временно исполняющим обязанности губернатора.

Андрей Травников ("Единая Россия") по итогам прошедших выборов набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35% голосов (109 076 голосов), Анатолий Кубанов от "Справедливой России" — 11,73% (73 762 голоса), Георгий Михайлов от "Народного альянса" — 3,39% (21 300 голосов). Явка составила 29,52%.