ЦИК официально подведет итоги довыборов в Госдуму

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу официально подведет итоги дополнительных выборов в Госдуму седьмого созыва, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах.

Проект повестки был ранее опубликован на сайте Центризбиркома . Вопрос "об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов" значится первым пунктом повестки заседания.

Довыборы в Госдуму 9 сентября состоялись в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. В целом такие довыборы затронули шесть регионов — Саратовскую, Амурскую, Калининградскую, Нижегородскую, Самарскую и Тверскую области.

По итогам всех этих кампаний "Единая Россия" уступила один мандат КПРФ, ЛДПР сохранила за своим представителем кресло в нижней палате парламента. Кандидаты-одномандатники от ЕР одержали победу на довыборах в пяти из семи округов — то есть во всех, где партия власти выдвинула своих кандидатов.

Так, в Балашовском округе (Саратовская область) лидером стал кандидат от "Единой России" Евгений Примаков, в Центральном округе Калининградской области — единоросс Александр Ярошук, в Нижегородском округе — представитель ЕР Дмитрий Сватковский. Аналогичная картина в Самарском округе, где от "Единой России" избрался Александр Хинштейн, и Заволжском округе (Тверская область), где победил единоросс Сергей Веремеенко. Во всех этих пяти округах на прошедших два года назад парламентских выборах были также избраны кандидаты от ЕР.

Сохранили мандат и либерал-демократы — в Амурском округе в ходе довыборов избрался кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин. Мандат по Саратовскому округу, полученный представителем "Единой России" на думских выборах 2016 года, по результатам довыборов перейдет к коммунистам — кандидат от КПРФ Ольга Алимова стала первой в этом округе.