В ЕР назвали кандидатов на пост главы новой комиссии Госдумы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президиум фракции "Единая Россия" в понедельник выберет главу новой комиссии Госдумы, пока кандидатами на этот пост являются депутаты Отари Аршба и Наталья Поклонская, заявил РИА Новости первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Ранее в четверг комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Аршба занимает пост главы первой комиссии, Поклонская возглавляет вторую.

"Обе должности за "Единой Россией" по пакетному распределению. Естественно, что мы будем выдвигать кандидатуру. У нас сейчас два председателя: одну комиссию возглавляет Отари Ионович Аршба, другую комиссию – Наталья Владимировна Поклонская. Руководство фракции решило вынести на президиум фракции этот вопрос. На президиуме в понедельник мы альтернативным голосованием определимся, кто из указанных лиц будет выдвинут от фракции на пост председателя объединенной комиссии", — сказал Исаев.

Он добавил, что у других членов фракции также есть право выдвинуть свою кандидатуру на пост главы новой комиссии. Однако пока, отметил Исаев, ему неизвестно, чтобы кто-то из единороссов заявлял о намерениях баллотироваться на эту должность.