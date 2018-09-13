Жириновский и Хинштейн устроили перепалку на программе Соловьева

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной думы Владимир Жириновский и Александр Хинштейн устроили перепалку в перерыве во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Хинштейн отметил, что оппонент начал вести себя сдержанно, когда происходящее стали снимать на телефон.
Депутат также добавил, что намерен обратиться в комиссию Госдумы по этике.
Неделю назад Владимир Жириновский сообщил, что стал "жертвой провокации". По словам политика, в кафе на него напал активист, который выкрикивал коммунистические лозунги и плеснул в него пивом из своего стакана.
Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г…ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.