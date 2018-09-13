Жириновский и Хинштейн устроили перепалку на программе Соловьева

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной думы Владимир Жириновский и Александр Хинштейн устроили перепалку в перерыве во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Как рассказал в своем Twitter Хинштейн, лидер ЛДПР начал оскорблять его, в частности называть подлецом и подонком. По его словам, Соловьев и редакторы программы "кое-как сдерживали" Жириновского.

Хинштейн отметил, что оппонент начал вести себя сдержанно, когда происходящее стали снимать на телефон.

Депутат также добавил, что намерен обратиться в комиссию Госдумы по этике.

Неделю назад Владимир Жириновский сообщил, что стал "жертвой провокации". По словам политика, в кафе на него напал активист, который выкрикивал коммунистические лозунги и плеснул в него пивом из своего стакана.