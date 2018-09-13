Медведев поздравил Васильева с избранием на пост главы Дагестана

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Васильева с избранием на пост главы Дагестана, отметив сложность работы в регионе.
Васильев рассказал о ситуации со школами в регионе. По его словам, есть рост числа первоклассников, но темпы роста отстают от уровня, с которого стартовали.
Также глава региона пообещал значительно сократить третью смену в школах. Васильев добавил, что в республике есть школы, которые находятся в аварийном состоянии, но в этом году были выделены средства на ремонт 100 школ. По словам Васильева, деньги для этих целей также собрали и обычные жители республики.