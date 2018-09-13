Медведев поздравил Васильева с избранием на пост главы Дагестана

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Васильева с избранием на пост главы Дагестана, отметив сложность работы в регионе.

"Хочу вас поздравить с избранием на должность главы республики Дагестан. Работа сложная. За прошедшие месяцы, естественно, вы в этом сами убедились. Имею в виду общую ситуацию в республики и целый ряд неотложных социально-экономических задач", — сказал Медведев на встрече с Васильевым.

Васильев рассказал о ситуации со школами в регионе. По его словам, есть рост числа первоклассников, но темпы роста отстают от уровня, с которого стартовали.

Также глава региона пообещал значительно сократить третью смену в школах. Васильев добавил, что в республике есть школы, которые находятся в аварийном состоянии, но в этом году были выделены средства на ремонт 100 школ. По словам Васильева, деньги для этих целей также собрали и обычные жители республики.