Члены ЕР на выборах в Свердловской области получили почти 70% мандатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Почти 70% депутатских мандатов по итогам выборов в Свердловской области получили члены "Единой России", сообщает в четверг департамент информполитики губернатора региона.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг на заседании правительства, подводя итоги прошедших выборов, заявил, что в Свердловской области было сделано все необходимое для того, чтобы избиратели в единый день голосования 9 сентября смогли прийти на избирательные участки и принять личное участие в формировании управленческих команд в муниципалитетах.
"В минувшее воскресенье — 9 сентября — в регионе завершился большой электоральный цикл, сформировавший вертикаль власти. В Единый день голосования состоялись выборы представительных органов местного самоуправления в 15 муниципальных образованиях, в трех сельских поселениях прошли выборы глав. Свыше 320 тысяч избирателей приняли участие в голосовании", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.
Губернатор подчеркнул, что выборы в Свердловской области прошли в полном соответствии с законодательством, с хорошим накалом конкурентной борьбы, без серьезных нарушений, способных повлиять на результат голосования.
Куйвашев выразил уверенность в том, что высокий уровень доверия уральцев к курсу президента России Владимира Путина станет новым стимулом для развития региона.