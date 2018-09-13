Члены ЕР на выборах в Свердловской области получили почти 70% мандатов

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 9 сентября 2018

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 9 сентября 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Почти 70% депутатских мандатов по итогам выборов в Свердловской области получили члены "Единой России", сообщает в четверг департамент информполитики губернатора региона.

"По итогам голосования из 120 депутатских мандатов почти 70% — 82 мандата — получили члены "Единой России". Партия улучшила свой результат в Екатеринбурге по сравнению с электоральным циклом 2013 года более чем на 3%, набрав в итоге 31,57% голосов избирателей", — говорится в сообщении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг на заседании правительства, подводя итоги прошедших выборов, заявил, что в Свердловской области было сделано все необходимое для того, чтобы избиратели в единый день голосования 9 сентября смогли прийти на избирательные участки и принять личное участие в формировании управленческих команд в муниципалитетах.

"В минувшее воскресенье — 9 сентября — в регионе завершился большой электоральный цикл, сформировавший вертикаль власти. В Единый день голосования состоялись выборы представительных органов местного самоуправления в 15 муниципальных образованиях, в трех сельских поселениях прошли выборы глав. Свыше 320 тысяч избирателей приняли участие в голосовании", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Губернатор подчеркнул, что выборы в Свердловской области прошли в полном соответствии с законодательством, с хорошим накалом конкурентной борьбы, без серьезных нарушений, способных повлиять на результат голосования.

Куйвашев выразил уверенность в том, что высокий уровень доверия уральцев к курсу президента России Владимира Путина станет новым стимулом для развития региона.

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