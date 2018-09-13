Избирком утвердил итоги выборов губернатора в Тюменской области

Итоги единого дня голосования в 2018 году (468)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Тюменской области признала действительными и состоявшимися выборы губернатора региона и победу Александра Моора, сообщает областной избирком.

"Выборы Губернатора Тюменской признаны состоявшимися и действительными… Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Моор Александр Викторович", – говорится в сообщении.

После приятия решения о регистрации Моора в качестве главы региона председатель избирательной комиссии Игорь Халин вручил ему соответствующее удостоверение.

По данным избиркома, итоговая явка избирателей составила 49,01%. За кандидата от "Единой России" Моора проголосовали 816 253 избирателя, то есть 65,86%.

Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев получил 12,99%, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ) – 12,83% голосов, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин – 5,77%.