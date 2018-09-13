Рукавишникову выдвинули кандидатом на пост члена СФ от Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. Ростовский региональный политсовет партии "Единая Россия" предложил кандидатуру Ирины Рукавишниковой на должность члена Совета Федерации — представителя от законодательного собрания Ростовской области, сообщает ростовское отделение партии.

Выборы депутатов заксобрания региона состоялись 9 сентября по смешанной системе: половина депутатов (30 человек) была избрана по пропорциональной системе, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители шести партий: "Единая Россия" — 46 мест, КПРФ — восемь, "Справедливая Россия" — два, ЛДПР — два, "Коммунисты России" — одно и "Партия роста" — одно место.

"Исходя из решения регионального политсовета партии, фракция "Единая Россия" внесет кандидатуру Ирины Рукавишниковой на первом заседании законодательного собрания Ростовской области шестого созыва, которое состоится 14 сентября", — говорится в сообщении.

Рукавишникова является депутатом заксобрания области шестого созыва. В предыдущем созыве она занимала пост заместителя председателя регионального парламента — председателя комитета по законодательству. Кроме того, Рукавишникова долгое время работает в сфере науки и образования.