Рукавишникову выдвинули кандидатом на пост члена СФ от Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. Ростовский региональный политсовет партии "Единая Россия" предложил кандидатуру Ирины Рукавишниковой на должность члена Совета Федерации — представителя от законодательного собрания Ростовской области, сообщает ростовское отделение партии.
"Исходя из решения регионального политсовета партии, фракция "Единая Россия" внесет кандидатуру Ирины Рукавишниковой на первом заседании законодательного собрания Ростовской области шестого созыва, которое состоится 14 сентября", — говорится в сообщении.
Рукавишникова является депутатом заксобрания области шестого созыва. В предыдущем созыве она занимала пост заместителя председателя регионального парламента — председателя комитета по законодательству. Кроме того, Рукавишникова долгое время работает в сфере науки и образования.