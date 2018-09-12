Калининградский избирком отменил итоги довыборов депутата на трех участках

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Калининградской области отменила итоги довыборов депутата ГД на трех избирательных участках в Мамоновском городском округе из-за нарушений, сообщила пресс-служба облизбиркома.

Во вторник глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на инцидент в Калининградской области, она отметила, что сейчас "в соцсетях гуляют ролики", на которых видно, как семеро человек "в одной и той же одежде, с открытыми лицами, под камеры" обходят три избирательных участка, подходят к определенному человеку, берут бюллетени и голосуют. Калининградская областная избирательная комиссия передала в Следственный комитет видео с записью, возможно, многократного голосования одних и тех же людей на нескольких участках.

"Указанные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. В связи с этим избирательная комиссия приняла решение отменить решения участковых избирательных комиссий №28, 29, 30 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №98, оформленные в виде протоколов, а итоги голосования признать недействительными", — говорится в сообщении.

Тем не менее избирательная комиссия Калининградской области признала дополнительные выборы депутата Госдумы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98 состоявшимися и результаты выборов — действительными. Избранным депутатом признан зарегистрированный кандидат Ярошук Александр Георгиевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Довыборы в Калининградской области прошли после того, как депутат Госдумы РФ от региона Алексей Силанов стал главой Калининграда, а прежний глава города Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, в марте покинул пост по собственному желанию. Экс-мэр Ярошук участвовал в выборах в единый день голосования 9 сентября от партии "Единая Россия", набрав 40,1% голосов избирателей, почти в два раза опередив представителя КПРФ Игоря Ревина. Явка в регионе составила чуть более 20%.