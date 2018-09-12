Российский посол рассказал, каким может быть мирный договор с Японией

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия исходит из понимания, что в мирном договоре РФ и Японии будет прописана необходимость решать другие спорные вопросы, в том числе территориальный, в рамках дальнейших переговоров, заявил российский посол в Токио Михаил Галузин.

"Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил с предложением о заключении между Россией и Японией мирного договора без всяких предварительных условий при том понимании, что в этом мирном договоре будет прописано, что все вопросы, которые еще являются не до конца решенными между странами, станут предметом дальнейшего обсуждения, дальнейшего писка взаимоприемлемых решений. Речь идет, в частности, о проблеме пограничного размежевания, о территориальной проблеме", — заявил он в интервью телеканалу RT

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли военное присутствие США в Японии на договор, посол отметил, что "российская сторона, конечно же, не претендует на то, чтобы диктовать какой-либо суверенной стране, какому-либо суверенному государству, как это суверенное государство должно выстраивать свою политику в области безопасности".

"Япония — наш сосед, это суверенное государство, которое само выбирает, как ему обеспечивать безопасность своей территории, своих граждан, и мы к такому выбору относимся в любом случае с уважением. Другое дело, что у нас может быть свое мнение о том, какие последствия этот выбор имеет для нашей безопасности. Вот на это мы имеем полное право", — добавил дипломат.