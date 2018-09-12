Российский посол рассказал о сотрудничестве с Японией по мирному договору

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией, подписать который предложил российский президент Владимир Путин, будет способствовать созданию атмосферы доверия между странами, что позволит решать другие спорные вопросы, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Российский лидер напомнил, что переговоры идут 70 лет, и от премьера Японии Абэ прозвучало предложение поменять подходы. В связи с этим Путин предложил свой вариант подписания мирного договора.

"Как президент также подчеркнул в своем выступлении, мы исходим из того, что для урегулирования столь сложной, эмоциональной, уходящей своими истоками в драматичные эпизоды, драматичные моменты истории наших двусторонних отношений проблемы, как территориальная, такие проблемы должны решаться в обстановке дружбы, сотрудничества, взаимного понимания, взаимного доверия, и эту атмосферу нам еще предстоит сформировать. И мирный договор стал бы очень важным фактором, ключевым фактором в формировании такой атмосферы, ведь сегодня она еще пока отсутствует", — заявил дипломат в интервью телеканалу RT.

Он добавил, что предложение Путина лежит в русле политики Москвы в отношениях с Токио, которая реализовывалась в последние годы. "Мы рассматриваем Японию как важного и надежного партнера. Мы считаем, что российско-японские отношения сегодня развиваются исключительно успешно, прежде всего, благодаря тем договорённостям, которые достигнуты между нашими лидерами – президентом Путиным и премьер-министром Абэ, — включая и план из восьми пунктов по развитию российско-японского сотрудничества, выдвинутый главой правительства Японии, и список приоритетных проектов российско-японских инвестиционных, который был предложен с нашей страны. Предложение договора о заключении мирного договора без предварительных условий лежит в русле нашей линии на продвижение самых широких партнерских отношений с Японией", — заявил Галузин.

Он отметил, что нет ничего лучше "для отношений между надежными партнерами, чем наличие такой фундаментальной договорно-правовой базы, как мирный договор".