Российский посол рассказал о сотрудничестве с Японией по мирному договору

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией, подписать который предложил российский президент Владимир Путин, будет способствовать созданию атмосферы доверия между странами, что позволит решать другие спорные вопросы, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Российский лидер напомнил, что переговоры идут 70 лет, и от премьера Японии Абэ прозвучало предложение поменять подходы. В связи с этим Путин предложил свой вариант подписания мирного договора.
"Как президент также подчеркнул в своем выступлении, мы исходим из того, что для урегулирования столь сложной, эмоциональной, уходящей своими истоками в драматичные эпизоды, драматичные моменты истории наших двусторонних отношений проблемы, как территориальная, такие проблемы должны решаться в обстановке дружбы, сотрудничества, взаимного понимания, взаимного доверия, и эту атмосферу нам еще предстоит сформировать. И мирный договор стал бы очень важным фактором, ключевым фактором в формировании такой атмосферы, ведь сегодня она еще пока отсутствует", — заявил дипломат в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что нет ничего лучше "для отношений между надежными партнерами, чем наличие такой фундаментальной договорно-правовой базы, как мирный договор".