Слуцкий оценил перспективы подписания мирного договора России с Японией

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Подписание мирного договора между РФ и Японией до конца года станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Заключение мирного договора с Японией, на мой взгляд, действительно имеет реальные и совсем не отдаленные перспективы. В декабре 2016 года, как вы помните, по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Токио было принято решение о создании особого режима для совместного хозяйственного освоения Курильских островов. И это стало огромным шагом на пути достижения взаимопонимания в многолетнем территориальном споре", — сказал Слуцкий журналистам.

При этом отсутствие мирного договора между странами политик назвал "явным анахронизмом", так как Россия и Япония давно не находятся в состоянии войны или вражды.

"У нас развиваются отношения, сформирована обширная двусторонняя договорная база. В тоже время, с политической точки зрения мирный договор позволит еще больше продвинуть российско-японское сотрудничество. И если подписание произойдет до конца года, как предлагает президент РФ, это станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7", — заключил он.