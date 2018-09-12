Слуцкий оценил перспективы подписания мирного договора России с Японией

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Подписание мирного договора между РФ и Японией до конца года станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заключение мирного договора с Японией, на мой взгляд, действительно имеет реальные и совсем не отдаленные перспективы. В декабре 2016 года, как вы помните, по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Токио было принято решение о создании особого режима для совместного хозяйственного освоения Курильских островов. И это стало огромным шагом на пути достижения взаимопонимания в многолетнем территориальном споре", — сказал Слуцкий журналистам.
"У нас развиваются отношения, сформирована обширная двусторонняя договорная база. В тоже время, с политической точки зрения мирный договор позволит еще больше продвинуть российско-японское сотрудничество. И если подписание произойдет до конца года, как предлагает президент РФ, это станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7", — заключил он.