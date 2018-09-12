Инаугурация главы Воронежской области состоится 15 сентября

ВОРОНЕЖ, 12 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Воронежской области врио главы региона Александр Гусев вступит в должность 15 сентября, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Сергей Канищев.
В среду избирательная комиссия Воронежской области признала состоявшимися выборы губернатора региона и утвердила их результаты.
"Церемония (инаугурации) состоится 15 сентября в 12 часов в администрации Воронежской области на площади Ленина, 1, в большом зале", — сказал Канищев.
По его словам, Гусев принесет присягу перед депутатами областной думы и получит удостоверение о регистрации губернатором.
Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На предыдущих выборах губернатора Воронежской области осенью 2014 года врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев — набрал 88,81% голосов (952,271 тысячи человек).