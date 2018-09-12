Инаугурация главы Воронежской области состоится 15 сентября

ВОРОНЕЖ, 12 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Воронежской области врио главы региона Александр Гусев вступит в должность 15 сентября, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Сергей Канищев.

На пост главы региона претендовали шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев — от "Единой России", Николай Воронин — КПРФ, Аркадий Минаков — от "Родины", Игорь Перевезенцев — от "Партии роста", Виталий Климов — от "Справедливой России" и Олег Бурцев — от ЛДПР. Явка избирателей составила 44,83%, Гусев набрал 72,52% голосов. Вторым стал Воронин с 13,68%, третьим — Бурцев с 6,25%. Перевезенцев и Климов набрали по 2,22% голосов, Минаков — 1,58% голосов.

В среду избирательная комиссия Воронежской области признала состоявшимися выборы губернатора региона и утвердила их результаты.

"Церемония (инаугурации) состоится 15 сентября в 12 часов в администрации Воронежской области на площади Ленина, 1, в большом зале", — сказал Канищев.

По его словам, Гусев принесет присягу перед депутатами областной думы и получит удостоверение о регистрации губернатором.

Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На предыдущих выборах губернатора Воронежской области осенью 2014 года врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев — набрал 88,81% голосов (952,271 тысячи человек).