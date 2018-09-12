Путин предложил премьеру Японии заключить договор о мире до конца года

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.

70 лет без мира



Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Абэ, выступая на пленарном заседании, заявил, что договорился с Путиным менять подходы с тем, чтобы было понимание, что Токио и Москва намерены решить все имеющиеся проблемы и заключить мирный договор.

Путин, в свою очередь, сказал, что ему "простая мысль пришла в голову" после этих слов Абэ.

"Семьдесят лет мы ведем переговоры. (Премьер Японии) Синдзо (Абэ) сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал Путин.

При этом он не стал вдаваться в подробности, отметив, что Москва исходит из того, что все территориальные вопросы между Россией и Японией будут когда-нибудь решены. Российский президент дальше в ходе выступления отметил, что не шутил на счет мирного соглашения.

"Можно ведь прописать сразу в договоре, что мы будем стремиться к урегулированию всех вопросов. Уверен, когда-нибудь это сделаем. Нам нужно убрать все, что нам мешает для выстраивания отношений", — отметил президент.

По его словам, Москва и Токио хотят выйти на заключение мирного договора, поскольку это имеет чрезвычайное значение для двусторонних отношений и для создания благоприятных условий для развития ситуации в мире.

Абэ согласился, что отсутствие договора о мире между Россией и Японией — ситуация ненормальная. Ключ же к договоренности премьер-министр Японии видит в совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

МИД России и Японии



Предложение Путина не осталось без комментария со стороны российского министерства иностранных дел. Так, замглавы МИД России Игорь Моргулов, комментируя возможность заключения мира с Японией до конца года, заявил, что работа над соглашением ведется постоянно.

"Переговорный процесс мы ведем с японцами на постоянной основе, он не прекращается. Поэтому, конечно, будем продолжать его, в том числе на основе прозвучавшего из уст президента предложения",- заявил журналистам Моргулов в рамках ВЭФ

По его словам, предложение Путина позволит создать атмосферу, необходимую для решения сложных проблем в отношениях: "В этом логика". Он также отметил, что диалог по мирному договору будет идти в существующем режиме – без необходимости создания нового формата по решению проблемы.

"Нет, у нас есть устоявшийся канал диалога, и мы продолжим его на уровне заместителей министров иностранных дел", — сказал Моргулов РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли создавать новый формат.

В то же время он отметил, что переговоры по судьбе договора о мире могут пройти уже в текущем году – это зависит от готовности японской стороны.

В свою очередь, министерство иностранных дел Японии воздержалось от комментариев относительно высказываний Путина, представитель ведомства лишь отметил, что позиция Японии относительно договоренности о мире не изменилась.

Мнение эксперта



"В правительстве Японии нет изменений относительно того, чтобы на базе основного направления (позиции Японии – ред.) упорно продолжать переговоры о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют четыре острова южных Курил Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан – ред.)", — сказал представитель МИД.

Эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов в беседе с РИА Новости заявил, что предложение президента России заключить мирный договор с Японией позволит заложить прочные юридические основы под отношения двух стран.

Однако, по его мнению, предложение российского лидера не означает, что этот мирный договор решит территориальную проблему с Японией. Кроме того, он усомнился, что японцы примут предложение о мире.

"Я не очень уверен, что они это предложение примут, так как для них этот договор тождественен решению проблемы так называемых северных территорий. О том, что у нас достигнут компромисс, я ничего не слышал. Пока его нет, есть сомнение, что это предложение будет принято Японией", — резюмировал Стрельцов.