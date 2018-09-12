Избирком утвердил итоги выборов губернатора Ивановской области

Итоги единого дня голосования в 2018 году (459)

БРЯНСК, 12 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Ивановской области утвердила результаты выборов губернатора региона, на которых победил Станислав Воскресенский (ЕР), говорится в сообщении избиркома.

"В рамках прошедшего 11 сентября заседания Избирательной комиссии Ивановской области был подписан итоговый протокол и утверждены результаты выборов губернатора Ивановской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы губернатора Ивановской области признаны состоявшимися и действительными.

"На должность губернатора Ивановской области избран Станислав Воскресенский, получивший 174449 голосов избирателей, что составляет 65,72 процента, т.е. более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении.

Выборы прошли в Ивановской области 9 сентября — в единый день голосования. На пост губернатора также претендовали кандидат от КПРФ Сергей Нациевский, Дмитрий Шелякин от ЛДПР, Павел Попов от "Справедливой России" и Александр Орехов от партии "Коммунисты России".