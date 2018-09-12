Косачев прокомментировал призыв Путина подписать мирный договор с Японией

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев, комментируя призыв президента РФ Владимира Путина подписать мирный договор между Москвой и Токио, отметил, что есть основания рассчитывать на развязку в этом вопросе.

Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

"Сегодня наш диалог имеет качественно иной характер, а потому есть основания рассчитывать на развязки и в этом, доселе считавшемся безнадежном, вопросе", — написал Косачев в Facebook.

По мнению сенатора, предложение Путина заключить мирный договор до конца года выглядит сенсацией. Косачев подчеркнул, что данное предложение отражает состояние двусторонних отношений, "которые сейчас явно на подъеме – даже с учетом санкций и иного негатива между Россией и "семеркой".

"Непосредственно во внешне неожиданном, но явно совершенно искреннем предложении российского президента я бы рекомендовал обратить внимание на слова "без всяких предварительных условий". Это означает – перестать привязывать устранение исторического анахронизма – отсутствие формального мира между крупнейшими державами АТР – к территориальному спору между ними", — добавил Косачев.

Как считает сенатор, это могло бы привести к прорыву в отношениях, который бы позволил искать развязки по самым трудным проблемам уже в принципиально иной обстановке.

"Поэтому я бы предложил не искать с лупой в семантике слов Путина каких-то уступок или обещаний. Это вполне конкретное и открытое предложение, сделанное тому, кого российский лидер искренне считает хорошим партнером для совершения возможного прорыва – японскому премьеру Синдзо Абэ, преисполненному решимости не перекладывать проблему (или хотя бы его часть) на будущие поколения", — подчеркнул Косачев.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.