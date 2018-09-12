Избирком утвердил итоги выборов воронежского губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 12 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Воронежской области признала состоявшимися выборы губернатора региона и утвердила их результаты, сообщила РИА Новости ведущий консультант аппарата облизбиркома Анастасия Сержантова.

На пост главы региона претендовали шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев — от "Единой России", Николай Воронин — КПРФ, Аркадий Минаков — от "Родины", Игорь Перевезенцев — от "Партии роста", Виталий Климов — от "Справедливой России" и Олег Бурцев — от ЛДПР.

Явка избирателей составила 44,83%, Гусев набрал 72,52% голосов. Вторым стал Воронин с 13,68%, третьим — Бурцев с 6,25%. Перевезенцев и Климов набрали по 2,22% голосов, Минаков — 1,58% голосов.

"Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии Воронежской области, на котором был подписан протокол о результатах выборов губернатора, и принято решение: выборы губернатора Воронежской области признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора является Александр Гусев, набравший 602 638 голосов", — сказала Сержантова.

Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На предыдущих выборах губернатора Воронежской области осенью 2014 года врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев — набрал 88,81% голосов (952,271 тысячи человек).