Путин о мирном договоре с Токио: нужна обстановка для решения всех вопросов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не шутил о заключении мирного договора между Россией и Японией, отметив, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.

Ранее Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Поэтому я все-таки надеюсь на то, что нам удастся и другие вопросы закрыть подобного рода, в том числе и с Японией. Вот я не пошутил по поводу того, чтобы заключить договор без всяких предварительных условий. Можно ведь прописать сразу в договоре, что мы будем стремиться к урегулированию всех вопросов. Уверен, когда-нибудь это сделаем. Нам нужно убрать все, что нам мешает для выстраивания отношений", — сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.

"Ну, хорошо, если это не подходит, мы договорились с премьер-министром (Японии Синдзо) Абэ о том, что мы вместе будем работать над тем, чтобы организовать нашу совместную хозяйственную деятельность. Нам нужно создать обстановку, в которой было бы комфортно решать эти вопросы", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.