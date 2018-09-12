"Единая Россия" получила 39 из 46 мест в парламенте Кузбасса

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 85% или 39 из 46 мест в новом составе Совета народных депутатов Кемеровской области по итогам выборов 9 сентября, сообщил журналистам в среду секретарь кузбасского отделения партии Алексей Синицын.

В предыдущем, четвертом созыве парламента Кузбасса было по одному представителю "Справедливой России" и ЛДПР, остальные — единороссы. Очередные выборы прошли в единый день голосования при явке 66,47%. В пятом созыве законодательного собрания будет распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам.

"В Кузбассе традиционно высокая явка, а в этот раз рекордная, лучшая по стране. У нас проходило большое количество выборов в этот день. На выборах в областной Совет народных депутатов "Единая Россия" получила 85% мандатов, то есть 39 из 46, семь мандатов досталось представителям других партий. Таким образом, у нас будет мультипартийный парламент", — сказал Синицын.

По его словам, существенно изменилось "лицо партии власти" внутри облсовета: из прежнего состава переизбраны всего пять депутатов, остальные кандидаты — "абсолютно новые лица".

Единороссы победили на всех 23 одномандатных округах, по спискам получили еще 16 мандатов. По два места в региональном парламенте получили ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия", еще одно — у "Патриотов России".

Кроме того, в ходе муниципальных избирательных кампаний "Единая Россия" получила большинство мест в органах местного самоуправления: 369 из 437 мандатов (84,4% от общего числа). Главой Новокузнецка переизбран действующий мэр Сергей Кузнецов, который также баллотировался от "Единой России".

"Мы очень довольны результатами прошедших выборов, и высшее партийное руководство неоднократно уже отмечало результаты Кемеровской области", — добавил Синицын.