"Единая Россия" получила 17 из 50 мест в парламенте Хакасии

Итоги единого дня голосования в 2018 году (456)

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 12 сен — РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" получили 17 из 50 мест в парламенте Хакасии, у КПРФ 16 мандатов, ЛДПР получает девять мест, сообщает региональная избирательная комиссия.

В избиркоме республики отметили, что выборы в хакасский Верховный совет состоялись. Распределены все 50 мандатов: половина — по единому избирательному округу, половина — по одномандатным округам.

"На выборах депутатов республиканского парламента по одномандатным избирательным округам 25 мандатов распределились следующим образом: "Единая Россия" – 10 мандатов; КПРФ – восемь мандатов; ЛДПР – три мандата; самовыдвижение – два мандата; "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – один мандат; Патриоты России – один мандат", — говорится в сообщении.

По единому избирательному округу в выборах участвовали пять партий. КПРФ получила восемь мандатов, "Единая Россия" – семь, ЛДПР – шесть, Коммунисты России – два, "эсеры" — два.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава региона Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Ода кандидата заявили о намерении участвовать во втором туре.