Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра Москвы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мосгоризбирком официально подвел итоги выборов мэра столицы, подписав итоговый протокол, и утвердил избрание Сергея Собянина мэром, соответствующее решение было принято на заседании столичного избиркома в среду.

"Партии, выдвинувшие кандидатов, в первую очередь, парламентские партии, получили больше поддержки москвичей. И КПРФ, и ЛДПР, и "Единая Россия". Большинство москвичей поддержало лидера Сергея Собянина, и больше где-то на 400 тысяч москвичей отдали голоса за лидирующего кандидата…Поэтому я предлагаю подписать протокол, и мы напишем сводные таблицы", — сказал председатель комиссии Валентин Горбунов.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набрав 11,38% голосов. С 7,01% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,72% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

Явка по итогам обработки 100% протоколов составила 30,96%.