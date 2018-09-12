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Политика

Состав верхнего эшелона правительства Москвы сохранится, считают эксперты

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Итоги выборов мэра Москвы (114)
(обновлено: 10:41 12.09.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание мэрии Москвы. Архивное фотоЗдание мэрии Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. После переизбрания на должность мэра Москвы Сергей Собянин не будет проводить кардинальных перестановок в московском правительстве, так как его команда показала эффективную работу в ходе его предыдущего срока, однако кадровая ротация возможна на уровне управ и муниципалитетов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собянин победил на всех участках, где голосовали его конкуренты

Выборы мэра Москвы прошли в столице 9 сентября. По данным Московской городской избирательной комиссии, по итогам обработки 100% протоколов, явка составила 30,96%. Победу одержал действующий мэр столицы Сергей Собянин, набрав 70,17% голосов избирателей. На втором месте с 11,38% голосов — экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ. С 7,01% голосов избирателей третье место занял глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР занял четвертое место, набрав 6,72%, а экс-владельца СУ-155, кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина поддержали 1,87% избирателей. Полномочия действующего мэра истекают в сентябре.

Замы не уйдут

Кадровые перестановки после переизбрания мэра будут "в обязательном порядке", но они не коснутся министров правительства и заместителей мэра, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он пояснил, что вслед за любыми выборами происходит ротация кадрового состава, но необязательно масштабная, а "с тонкой наводкой на выполнение предвыборных обещаний".

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Кадровые перестановки идут постоянно. Сергей Собянин очень внимательно следит за тем, чтобы чиновники на разных уровнях были эффективными. Конечно, ротации будут. Если вы имеете ввиду верхний эшелон, то это большой вопрос. У Сергея Собянина очень консолидированная команда, и это (перестановки) вряд ли", — сказал Мухин РИА Новости.

С этом согласен руководитель "Политической экспертной группы", политолог Константин Калачев. По его мнению, заместители мэра проявили свои деловые и личностные качества и могут уйти из столичной мэрии "только на повышение".

"Если только на повышение. Понятно, что в принципе в ходе выборной кампании проверяются деловые и личностные качества каждого, потому что многое зависит от социального самочувствия москвичей, от фона, от эффективности работы, насколько точно выполняются решения вышестоящего руководителя. Если посмотреть, на то, что происходило, где были системные сбои, я не наблюдал такого, если честно", — пояснил он РИА Новости.

Результаты выборов, как считает Калачев, должны были доказать, что команда мэра работает и является сплоченной. "Я полагаю, что Собянин должен быть результатами доволен. Это в свою очередь предполагает, что никаких кардинальных, радикальных кадровых решений и перестановок не требуется, но есть всегда ротация кадров, всегда есть обновление, возможность карьерного роста", — сказал он.

Где нужны изменения?

В городе, по мнению Мухина, существуют две проблемы, одна из которых касается управляющих компаний в сфере ЖКХ. "Здесь мэрии нужно действовать гораздо жестче, чем она действует, потому что злоупотребление с их стороны воспринимается населением крайне чувствительно. Это проблема, потому что нарастает социальное напряжение", — пояснил он.

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Также эксперт указал на проблему, связанную с взаимодействием мэрии с горожанами относительно работы нижестоящих органов власти. "Дело в том, что у нас существует такой механизм, когда горожане обращаются в мэрию, например, жалуясь на московских чиновников муниципального уровня, а мэрия спускает эти жалобы этим самым чиновникам управы. Получается замкнутый круг, москвичи этим недовольны", — сказал политолог.

Хотя радикальные кадровые решения в московском правительстве и не нужны, как считает Константин Калачев, изменения возможны по линии управ. "Понятно, что нужны выводы в первую очередь глав управ, может быть в отношении каких-то структурных подразделений правительства Москвы", — сказал он.

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