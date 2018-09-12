В Кузбассе утвердили итоги выборов губернатора и депутатов облсовета

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Кемеровской области признала состоявшимися и действительными выборы главы региона и нового состава совета народных депутатов, сообщил РИА Новости в среду представитель облизбиркома.

"У нас прошло заседание избирательной комиссии, принято соответствующее постановление. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Особых мнений не было, замечаний тоже", — сказал собеседник агентства.

По его словам, итоговая явка избирателей составила 66,47%. Губернатором избран кандидат от партии "Единая Россия", врио главы региона Сергей Цивилев, получивший 81,29% голосов. На очередных выборах в облсовет по 23 одномандатным округам победили представители "Единой России", которая по единому избирательному округу получила еще 16 мандатов. Также в региональное законодательное собрание прошли ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Патриоты России".