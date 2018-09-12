Путин: готовность Японии к сотрудничеству всегда получит поддержку России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Готовность Японии к результативному сотрудничеству всегда получит поддержку со стороны России, заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

"Настроены на позитивное сотрудничество с японскими партнерами. Буквально накануне с премьер-министром Синдзо Абэ дали старт работе завода по производству автомобильных двигателей в Приморском крае. Готовность к такой предметной результативной работе всегда получит нашу поддержку", — сказал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.