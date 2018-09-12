России важен и ценен каждый партнер, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. России важен каждый деловой партнёр, с которым можно выстраивать плодотворное сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам важен и ценен каждый партнёр. Прежде всего, хотел бы пожелать вам успехов в продвижении бизнеса. Рассчитываю, что встречи во Владивостоке станут хорошей возможностью для налаживания надежных деловых связей, для плодотворного сотрудничества во всех регионах России", — заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.