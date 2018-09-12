Иркутский губернатор назвал ожидаемой победу КПРФ на выборах в Заксобрание

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал выборы в парламент региона, на которых победила КПРФ, конкурентными, а их результаты — ожидаемыми.

"Ожидаемо", — ответил Левченко РИА Новости в рамках ВЭФ на вопрос, как он оценивает результаты выборов.

"По крайней мере, если говорить не моими словами, потому что мой взгляд изнутри, а те, кто могли оценивать из-за пределов области и могли оценивать, не включённые в сам процесс выборов, голосования, насколько я знаю, моя оценка достаточно близка. Выборы были конкурентные, к которым я стремился всегда. Мы постарались максимально выборы сделать в прямую честными", — заявил губернатор.

"Потому что очень высокий уровень недоверия к власти возникает, когда выборы ощущаются нелегитимными — падает явка, возникают большие сложности уже после выборов у разных уровней власти в исполнении своих полномочий в связи с таким отношением общества. И мне кажется, что нам в этом плане удалось, несмотря на то, что эти выборы были намного сложнее с точки зрения количества приёмов, которые не стоило бы применять во время выборных кампаний", — отметил Левченко.

По его словам, одно время ему казалось, "что мы вернулись в 90-е годы". "Снова вернулось применение ресурса правоохранительного. Неожиданно достаточно большое число уголовных дел возникло в период кампании, и очень активно развилась тенденция снятия с выборов. Любое выборное лицо должно избирателями определяться, а не тем, кто на кого хитрее составит заявление в суд или в избирком", — добавил собеседник агентства. Он отметил, что избиратели восприняли это нормально и спокойно. "Хотя и небольшой прирост за 5 лет, но, по крайней мере, процент по явке мы приросли. Люди не теряют веру в сам процесс выборов, формирование власти", — заявил губернатор.

В Иркутской области 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва. В региональный парламент избирали 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам. За КПРФ голоса отдали 33,9% избирателей, за ЕР – 27,8%, ЛДПР – 15,8%, за "Справедливую Россию" – 7%, за "Гражданскую платформу" – 4,7%, за КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 4,8%, за партию "Родина" чуть больше одного процента. В итоге по партийным спискам в Заксобрание прошли: от КПРФ – 9 человек, от ЕР — 8, от ЛДПР – 4, от эсеров – 2. По одномандатным округам: от "Единой России" — 9, от КПРФ – 9, от "Гражданской платформы" – 3 и от "Справедливой России" – 1.