Назначен день второго тура выборов губернатора Владимирской области

БРЯНСК, 11 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Владимирской области назначила на 23 сентября повторные выборы губернатора региона, после того как в воскресенье ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов избирателей, сообщает выборный орган.

"В связи с тем что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, на 23 сентября 2018 года назначено повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов", — говорится в сообщении.

Выборы главы региона прошли во Владимирской области в воскресенье, в единый день голосования. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова получила 36,42% голосов, обогнав Владимира Сипягина (ЛДПР), набравшего 31,19%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов.