Политолог сделал прогноз на вторые туры выборов глав регионов

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Шансы на победу во втором туре губернаторских выборов есть у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, набравшего менее половины голосов; у действующего губернатора Хакасии Виктора Зимина, уступившего в первом туре коммунисту Валентину Коновалову, они минимальны, считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
"Технически шансы на победу во втором туре выше у Тарасенко в Приморском крае, но ему для этого придется изменить стиль коммуникации, в том числе с элитами, которые стали одной из его проблем. Готов он к этому или нет, вопрос. Что касается Зимина в Хакасии, мне они (шансы) кажутся минимальными. По Орловой — с учетом того раздражения, которое она вызывала у местных элит,- тоже сложно себе представить, что она оправится от удара", — сказал Виноградов, отвечая на вопрос о шансах на победу у действующих глав регионов.
Эксперт считает маловероятным, что кто-то из кандидатов на пост глав регионов уйдет в отставку до проведения второго тура.
"Мы знаем, что Зимин сегодня сказал, что он этого делать не будет. Но, наверное, это вопрос общей конструкции. С одной стороны, очевидно, что немалая часть потенциальных победителей губернаторских выборов – это технические кандидаты. С другой стороны, отстранять их от участия (во втором туре) тоже невозможно", — сказал Виноградов.
Он добавил, что фигуры соперников действующих глав регионов малоизвестны, и, по его мнению, никто не рассчитывал на победу, включая их самих.