Политолог сделал прогноз на вторые туры выборов глав регионов

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Шансы на победу во втором туре губернаторских выборов есть у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, набравшего менее половины голосов; у действующего губернатора Хакасии Виктора Зимина, уступившего в первом туре коммунисту Валентину Коновалову, они минимальны, считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур губернаторских выборов должен пройти в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии, где ни один из кандидатов по итогам голосования не набрал более половины голосов избирателей.

Глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. У врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 46,56% голосов, во второй тур вместе с ним вышел кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — он набрал 26,63%. В Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт незначительно уступил депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу (35,62% у Шпорта против 35,81% у Фургала). Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,42% голосов, ее соперник кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 31,19%. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% + 1 голос.

"Технически шансы на победу во втором туре выше у Тарасенко в Приморском крае, но ему для этого придется изменить стиль коммуникации, в том числе с элитами, которые стали одной из его проблем. Готов он к этому или нет, вопрос. Что касается Зимина в Хакасии, мне они (шансы) кажутся минимальными. По Орловой — с учетом того раздражения, которое она вызывала у местных элит,- тоже сложно себе представить, что она оправится от удара", — сказал Виноградов, отвечая на вопрос о шансах на победу у действующих глав регионов.

По словам эксперта, в Хабаровском крае ситуация двойственная, так как у федерального центра "много вопросов по потенциальному сменщику".

Эксперт считает маловероятным, что кто-то из кандидатов на пост глав регионов уйдет в отставку до проведения второго тура.

"Мы знаем, что Зимин сегодня сказал, что он этого делать не будет. Но, наверное, это вопрос общей конструкции. С одной стороны, очевидно, что немалая часть потенциальных победителей губернаторских выборов – это технические кандидаты. С другой стороны, отстранять их от участия (во втором туре) тоже невозможно", — сказал Виноградов.

Он добавил, что фигуры соперников действующих глав регионов малоизвестны, и, по его мнению, никто не рассчитывал на победу, включая их самих.