МИД считает важным создать условия для продолжения экспорта иранской нефти

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия считает важным создать условия для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы должны найти формулы, средства и механизмы реакции на ожидаемую вторую волну, которые позволили бы минимизировать ущерб от санкций США и создать способы решения задач в сфере экономического сотрудничества гарантированным, надежным образом, чтобы экономические операторы, по крайней мере, видели альтернативы подчинению американскому диктату", — сказал Рябков в интервью " Российской газете ".

"Чтобы они (экономические операторы – ред.) видели, что есть возможности продолжать законный и ничем не ограниченный бизнес в Иране и с иранскими партнерами. Здесь определяющее значение будет иметь наша коллективная воля и способность создать условия для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки", — добавил дипломат.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.