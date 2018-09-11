Медведев рассказал о работе над изменениями параметров пенсионной системы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Единая Россия" исходила из того, что менять параметры пенсионной системы необходимо, отодвигать их было бы нечестно, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы обсуждаем изменения в пенсионном законодательстве, причем с участием актива наших внутрипартийных платформ, представителей региональных и местных органов власти, общественных организаций, работодателей. Еще в июне ЕР приняла решение о том, чтобы работа по подготовке законопроекта ко второму чтению была максимально открытой, основываясь на полноценном общественном обсуждении. Скажем прямо, мы в партии исходили из того, что менять параметры пенсионной системы необходимо, чтобы это трудное решение все-таки состоялось, потому что отодвигать его с нашей стороны, имею в виду даже ответственность перед будущими поколениями, было бы просто нечестно", — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений "Единой России" по изменению пенсионного законодательства.

Премьер-министр РФ отметил, что правительство внесло законопроект, который, "естественно, вызвал самые горячие дискуссии в обществе". "Очень такое активное обсуждение, нелицеприятное, жесткое. Но именно поэтому было и важно услышать мнение людей, их тревоги, сомнения. Все мы понимаем, насколько непросто было, да и будет говорить на эту тему. Особенно сложно было в период предвыборной кампании, которая только что завершилась", — пояснил Медведев.

Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.