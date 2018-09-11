В Калмыкии на одном из участков могут отменить результаты выборов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Результаты выборов на одном из участков в Калмыкии из-за выявленных нарушений могут отменить, сообщил по видеосвязи с ЦИК РФ глава избиркома республики Александр Дикалов.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на нескольких участках в четырех регионах РФ, также проверяется информация о вбросе на одном из участков в Калмыкии. Следователи Калмыкии организовали проверку из-за размещенного в интернете видеоролика, на котором зафиксирован вброс.

"По этому району у нас самая тщательная проверка… На этом 81-м участке были жалобы по порядку проведения голосования в этот день. Сейчас мы находим факты, по которым намерены отменить итоги голосования по этому 81-му участку, как на региональном уровне выборов нашей избирательной комиссией республики, так и на муниципальном уровне", — сказал Дикалов.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник на пресс-конференции показал зафиксированный на видео вброс бюллетеней и отметил, что речь идет о 81-м участке в Калмыкии. Во вторник в ходе пленарного заседания лидер эсеров вновь поднял этот вопрос.

Выборы депутатов народного хурала Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. Избраны были 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получит 21 мандат, КПРФ — четыре, "Справедливая Россия" — два. Явка на выборах составила 54,1%.