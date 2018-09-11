Кириенко считает прошедшие выборы в местные парламенты очевидной победой ЕР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко считает прошедшие 9 сентября выборы в региональные законодательные собрания и горсоветы РФ очевидной победой "Единой России" при всей сложности прошедшей кампании для партии власти.

"Понятно, что кампания проходила в крайне сложных условиях для "Единой России", для партии власти: в стране только что прошло обсуждение и одобрение Государственной думой и региональными парламентами изменений в пенсионную систему", — сказал Кириенко, выступая на третьем съезде Российского общества политологов.

Замруководителя администрации отметил, что отношение большинства людей к этой теме понятно. "Мы посмотрели мировой опыт, нигде в мире не было прецедентов, когда после принятия решения о повышении пенсионного возраста партия власти, которая участвовала в принятии такого решения, побеждала бы на следующих выборах. Это, в общем, невозможно", — заявил он.

По его словам, ЕР "честно приняла на себя всю открытую дискуссию" по пенсионной реформе, что сказывалось и на прогнозах результатов выборов. Он уточнил, что снижение рейтинга "Единой России" составляло примерно 22%.

"Максимальный пик (падения) — минус 22%, со всеми вытекающими отсюда последствиями", — добавил он.

При этом можно говорить, что показатели партии на прошедших 9 сентября выборах — "абсолютно убедительная победа", заявил Кириенко.

"Безусловно, это очевидная победа "Единой России", причем такая честная, открытая, когда они не прятались от проблем, а открыто принимали, обсуждали любые самые сложные вопросы", — полагает он.

Замглавы администрации напомнил, в частности, что на дополнительных выборах в Госдуму во всех одномандатных округах, где ЕР выставляла своих кандидатов, они одержали победу, речь идет о пяти округах.

В законодательных собраниях регионов, где 9 сентября состоялись выборы этого уровня, "Единая Россия", по его словам, получила в среднем 60% мандатов.

"В 13 из 16 законодательных собраний это такая чистая победа, когда только списком обеспечен контроль законодательного собрания. Еще в одном законодательном собрании это обеспечивается вместе с одномандатниками, вступившими во фракцию "Единая Россия". И только в двух законодательных собраниях для получения контроля фракции "Единая Россия" потребовалось сформировать такой альянс с одной или несколькими другими партиями", — сообщил Кириенко.

Таким образом, пояснил он, во всех законодательных собраниях, которые избирались 9 сентября, был обеспечен контроль "Единой России". Аналогичная картина сложилась и по итогам выборов в горсоветы — "также самая большая фракция и контроль по всем городским советам", заключил замглавы администрации.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.