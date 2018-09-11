Путин рассказал о важной составляющей стратегического партнерства с Китаем

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Взаимодействие регионов является важной составляющей частью стратегического партнерства России и Китая, активизирующиеся контакты будут поддерживаться и дальше, заявил президент России Владимир Путин.

"Взаимодействие регионов является важной составляющей частью стратегического партнерства России и Китая, укрепляет межгосударственные отношения", — сказал Путин на встрече с участниками "круглого стола" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству в рамках ВЭФ.

"Мы с председателем КНР поддерживали и, безусловно, будем и дальше поддерживать активизирующиеся контакты регионов. Это касается и инициативы проведения годов российско-китайского межрегионального сотрудничества. В рамках этого масштабного проекта состоятся несколько сотен мероприятий", — добавил он.

В ходе "круглого стола" Путин также обратил особое внимание глав регионов, присутствующих на встрече, на то, что региональное сотрудничество развивает межгосударственные связи.

"Хочу обратиться к руководителям регионов России и Китая, которые тут присутствуют. Как вы знаете, и председатель Си Цзиньпин, и ваш покорный слуга, мы тоже работали в регионах соответствующих в России и Китае. Мы хорошо знаем и отдаем себе отчет в том, насколько сложна и многообразна ваша работа. На ваших плечах огромная ответственность за развитие вверенных вам территорий, за улучшение жизни людей, которые на этих территориях проживают", — сказал Путин.

"Как вы слышали, мы поддерживаем и будем поддерживать ваши усилия, направленные на развитие межрегионального сотрудничества, потому что считаем, что это сотрудничество должно помочь и обязательно поможет в развитии ваших территорий, в решении задач, которые перед вами стоят", — обратил внимание российский президент.

"Рассчитываем на то, что это ваше сотрудничество поможет укреплению межгосударственных связей, поможет развитию отношений между Россией и Китаем", — подчеркнул Путин, отметив важность отношений двух стран.

По его мнению, взаимодействие России и Китая имеет ключевое значение как для двух стран, так и для всего мира, оно носит глобальный, стратегический характер, приобретает все больший размах. В значительной степени успех дальнейшего сотрудничества будет зависеть от связи регионов, высказал свое мнение российский президент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.